ＷＨＯ緊急事態宣言を継続、コロナ４年目に

アジアＷＨＯ緊急事態宣言を継続、コロナ４年目に社会NEW国・地域アジア業種社会関連タグ日本欧州保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（31日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW韓国からの入国に検査義務、中国が報復強化中国-全国社会空運社会一般政治一般NEW海外旅行が上向き、一部予約いっぱいも中国-全国観光観光社会一般政策・法律・規制NEW工業企業、22年は４％減益＝コロナ禍影響中国-全国経済マクロ経済統計医薬品鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガスNEWコロナ死亡例、新たに９件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW水際措置の完全撤廃、行政長官「間もなく」香港社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事政府専門家、コロナは「緊急事態でない」フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ収束せずとＷＨＯ、米大統領発言に反論欧州社会保健医療社会一般政治一般ＷＨＯ、一律渡航禁止に懸念アジア医薬保健医療空運コロナ収束には程遠く、ＷＨＯ緊急委アジア医薬保健医療新型肺炎で緊急事態宣言、ＷＨＯ中国-全国社会保健医療社会一般