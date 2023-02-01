米、コロナ非常事態解除へ

米国米、コロナ非常事態解除へ社会NEW国・地域米国業種社会関連タグ日本米国保健医療政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（31日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW韓国からの入国に検査義務、中国が報復強化中国-全国社会空運社会一般政治一般更新海外旅行が上向き、一部予約いっぱいも中国-全国観光観光社会一般政策・法律・規制NEW工業企業、22年は４％減益＝コロナ禍影響中国-全国経済マクロ経済統計医薬品鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガスNEWコロナ死亡例、新たに９件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW水際措置の完全撤廃、行政長官「間もなく」香港社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事米ＮＹ州サル痘で非常事態、スペイン死者計２人米国社会保健医療社会一般米がワクチン３回目開始へ、９月下旬にも米国医薬保健医療医薬品非常事態宣言、解除を18日に閣議提案タイ政治観光政治一般タクシン派が東北で集会、非常事態解除受けタイ社会社会一般イベント政治一般政策・法律・規制経済への影響は限定的、非常事態宣言延長タイ経済マクロ経済統計観光社会一般教育政策・法律・規制