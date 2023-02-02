テレヘルスの厳格化、デジタル医療界が懸念

オーストラリアテレヘルスの厳格化、デジタル医療界が懸念医薬NEW国・地域オーストラリア業種医薬関連タグオーストラリア保健医療ＩＴ一般電子・コンピューター通信政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海２空港、１月発着はコロナ前の７割に中国-上海運輸統計空運NEW大半都市が住宅規制を撤廃か 大都市除き、てこ入れ策も継続中国-全国建設マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWコロナ死亡例、新たに５件報告香港社会統計保健医療社会一般NEWマカオのカジノ収入、１月は100億パタカ超マカオ観光統計観光娯楽NEW羅湖商業城、営業再開への準備始まる香港商業その他サービス観光小売り外食・飲食NEW関連記事感染増、連邦が６月末までテレヘルスを拡大オーストラリア社会統計ＩＴ一般通信保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制財政コロナ診療例をオンラインで共有、ベトテルベトナム医薬ＩＴ一般通信保健医療社会一般遠隔医療など６カ月延長、政府が20億＄拠出オーストラリア医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制財政医療クアリメド、遠隔診療サービス開始フィリピン医薬ＩＴ一般通信保健医療処方せんの電子化サービスは危険＝専門家オーストラリア医薬ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療医薬品政策・法律・規制