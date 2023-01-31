30日の感染者ゼロ、死者は36日連続報告なし

ミャンマー30日の感染者ゼロ、死者は36日連続報告なし安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（31日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW韓国からの入国に検査義務、中国が報復強化中国-全国社会空運社会一般政治一般更新海外旅行が上向き、一部予約いっぱいも中国-全国観光観光社会一般政策・法律・規制NEW工業企業、22年は４％減益＝コロナ禍影響中国-全国経済マクロ経済統計医薬品鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガスNEWコロナ死亡例、新たに９件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW水際措置の完全撤廃、行政長官「間もなく」香港社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事29日の感染者１人、死者は35日連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般14日の感染者ゼロ、死者は20日連続報告なしミャンマー社会保健医療社会一般５日の感染者４人、死者ゼロは11日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制４日の感染者２人、10日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般３日の感染者８人、９日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般