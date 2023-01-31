【為替マーケット分析】声高まる豪ドル推し

オーストラリア【為替マーケット分析】声高まる豪ドル推し経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析ＣＰＩ貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW寧夏の鉱工業生産、22年は７％増中国-寧夏経済マクロ経済統計NEW腐敗指数、タイは９ランクアップも101位タイ社会統計社会一般政策・法律・規制NEW腐敗認識ランクは150位、前年からやや上昇カンボジア社会統計社会一般政治一般NEW腐敗指数、ミャンマーやインドネシアで悪化ASEAN社会統計社会一般NEW１月消費者物価、5.3%上昇 予想対比下振れ、ピークアウトへインドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEWＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】声高まる豪ドル推しオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】押し合い、へし合い、せめぎ合いオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】安堵の中で悲観の芽オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】豪華コースメニューオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】ずっと聞きたかったことオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制関連記事【為替マーケット分析】不確実性のリレーで豪ドル押し下げオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】ショックと楽観の狭間でオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】「Sell the rumour, buy the fact」で一時0.73米ドル台オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】下値探りで、昨年末水準までオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】買い安心感で0.80台オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制