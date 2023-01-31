全面解除５月ごろ、高齢者にマスク継続要請

韓国全面解除５月ごろ、高齢者にマスク継続要請社会更新国・地域韓国業種社会関連タグ韓国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW中国、「感染の波収束」主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW春節の江蘇訪問者、コロナ前から２割増中国-江蘇観光統計観光社会一般文化・宗教NEWコロナ治療薬、政府が新たに２種類認可中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEW中国、日本との往来回復に意欲中国-全国社会社会一般NEW春節連休の上海訪問者、23年は９％減に中国-上海観光統計空運観光娯楽社会一般小売り外食・飲食NEW関連記事屋内マスク義務、旧正月連休明けにも解除か韓国社会保健医療社会一般政策・法律・規制大統領、屋内外のマスク着用義務を解除フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制屋内のマスク義務解除、公共交通など除きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制〔ミ島通信〕ダバオ市、屋外のマスク着用解除フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制新規感染1971人、２日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般