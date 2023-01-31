大倉工業、製造・販売子会社設立へ

ベトナム大倉工業、製造・販売子会社設立へ日系企業進出製造NEW国・地域ベトナム業種製造関連タグベトナム日本その他製造関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向通貨処理機の日系グローリー、現法設立ベトナムＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造金融一般NEW大倉工業、製造・販売子会社設立へベトナム製造その他製造NEW新コスモス電機、台湾で現地法人設立へ台湾製造マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造ＤＯＷＡ、廃棄物処理を拡大 東ジャワに２拠点目、30日に稼働インドネシア建設建設・プラント環境横浜家系ラーメン、プーケット出店タイサービス食品・飲料外食・飲食コメダがバリ島に１号店、看板メニューもインドネシア食品食品・飲料その他サービス関連記事ＬＧ化学のフィルム事業、中国投資会社に売却韓国化学電機化学一般韓がＰＥＴフィルムで延長、反ダンピング税インド化学貿易化学一般繊維奇美材料、ＯＣＡを非アップル陣営へ出荷台湾ＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピュータープラスチックのシンリプラスが新工場マレーシア化学一般設備投資建設・プラントサラワクで小型機墜落、邦人２人が死亡マレーシア事件