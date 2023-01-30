隔離施設も「お役御免」に

香港隔離施設も「お役御免」に24万人が利用、２月末で閉鎖へ社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療建設・プラント政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW中国、「感染の波収束」主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW春節の江蘇訪問者、コロナ前から２割増中国-江蘇観光統計観光社会一般文化・宗教NEWコロナ治療薬、政府が新たに２種類認可中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEW中国、日本との往来回復に意欲中国-全国社会社会一般NEW春節連休の上海訪問者、23年は９％減に中国-上海観光統計空運観光娯楽社会一般小売り外食・飲食NEW関連記事突貫工事の療養施設、７カ所が運営停止香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制香港での検疫を提案、本土行きで立法会議員香港社会保健医療観光社会一般政策・法律・規制指定検疫ホテル2.3万室に ２カ月で3.8倍、入境者増に対応香港社会空運観光社会一般政策・法律・規制臨時療養施設２カ所増、粉嶺と人工島に香港社会保健医療建設・プラント社会一般政策・法律・規制中央の支援に「緊急法」適用 通常手続き免除、政務長官が便宜香港社会保健医療建設・プラント社会一般政策・法律・規制