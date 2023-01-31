税収の対ＧＤＰ比、23年は９％に低下見通し

インドネシア税収の対ＧＤＰ比、23年は９％に低下見通し経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア統計財政ＧＤＰ江蘇省のＧＤＰ、22年は2.8％成長中国-江蘇経済マクロ経済統計NEW河南省のＧＤＰ、22年は3.1％成長中国-河南経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW広西のＧＤＰ、22年は2.9％成長中国-広西経済マクロ経済統計NEW雲南省のＧＤＰ、22年は4.3％成長中国-雲南経済マクロ経済統計NEW陝西省のＧＤＰ、22年は4.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り外食・飲食NEW海南省のＧＤＰ、22年は0.2％成長中国-海南経済マクロ経済貿易統計設備投資NEW関連記事１月財政収支、28.9兆ルピアの黒字インドネシア経済マクロ経済財政租税特赦第２弾、納税者向け国債発行インドネシア経済政策・法律・規制財政税制改正などで58兆ルピアの歳入拡大見込みインドネシア経済マクロ経済環境政策・法律・規制財政租税特赦の第２弾、下半期に導入へインドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政赤字の対ＧＤＰ比、2.7％に引き上げへインドネシア経済マクロ経済政治一般