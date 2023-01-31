今年のゴム手袋輸出、在庫過多で停滞見通し

タイ今年のゴム手袋輸出、在庫過多で停滞見通し製造NEW国・地域タイ業種製造関連タグタイゴム・皮革貿易関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW中国、「感染の波収束」主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW春節の江蘇訪問者、コロナ前から２割増中国-江蘇観光統計観光社会一般文化・宗教NEWコロナ治療薬、政府が新たに２種類認可中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEW中国、日本との往来回復に意欲中国-全国社会社会一般NEW春節連休の上海訪問者、23年は９％減に中国-上海観光統計空運観光娯楽社会一般小売り外食・飲食NEW関連記事ゴム・ゴム手袋研究協会、東部で支援事業タイ製造保健医療ゴム・皮革農林・水産ゴム手袋協会、米ドル高などで輸出20％増見込むマレーシア製造その他製造手袋トップグローブ、通期9.7％減益マレーシア製造その他製造手袋トップグローブ、年内に増産体制を整備マレーシア製造その他製造設備投資建設・プラント独ポリマーラテックスがジョ州工場、R＆Dも移管マレーシア化学マクロ経済その他製造ゴム・皮革