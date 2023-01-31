22年のサービス貿易、13％増の６兆元

中国-全国22年のサービス貿易、13％増の６兆元経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国その他サービス観光マクロ経済統計貿易貿易統計22年のサービス貿易、13％増の６兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW越境ＥＣ輸出額、22年は12％増の1.6兆元中国-全国商業貿易統計ＩＴ一般食品・飲料農林・水産その他サービス小売りNEW陝西省のＧＤＰ、22年は4.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り外食・飲食NEW海南省のＧＤＰ、22年は0.2％成長中国-海南経済マクロ経済貿易統計設備投資NEW山西省のＧＤＰ、22年は4.4％成長中国-山西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW22年のコンテナ取扱量12％減、越境規制で香港運輸貿易統計保健医療陸運海運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事１～７月のサービス貿易、15％減の2.6兆元中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス１～３月のサービス貿易、11％減の1.2兆元中国-全国経済マクロ経済貿易その他サービス上半期のサービス貿易、2.6％増の2.6兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス１～４月のサービス貿易、4.1％増の1.7兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス１～11月のサービス貿易、11％増の4.7兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス