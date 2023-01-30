春節連休、ホテル業が好調＝コロナ前回復も

台湾春節連休、ホテル業が好調＝コロナ前回復も観光NEW国・地域台湾業種観光関連タグ台湾その他サービス観光統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW中国、「感染の波収束」主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW春節の江蘇訪問者、コロナ前から２割増中国-江蘇観光統計観光社会一般文化・宗教NEWコロナ治療薬、政府が新たに２種類認可中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEW中国、日本との往来回復に意欲中国-全国社会社会一般NEW春節連休の上海訪問者、23年は９％減に中国-上海観光統計空運観光娯楽社会一般小売り外食・飲食NEW関連記事〔のぞき見〕ホテル稼働率、９割突破も台湾社会観光社会一般春節消費が好調に推移 出境できず、住宅販売も伸び台湾経済マクロ経済食品・飲料繊維その他サービス観光娯楽文化・宗教小売り外食・飲食台開、カイ瀾湾園区の投資呼び込みに意欲台湾建設その他サービス不動産建設・プラント小売り台開、仏イビスと花蓮県に宿泊施設新設へ台湾観光その他サービス建設・プラント観光台北の観光ホテル、ブライダルフェアを強化台湾商業卸売りその他サービス小売り