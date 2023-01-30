電動車が主戦場、ＨＶ軸に

シンガポール電動車が主戦場、ＨＶ軸に自動車展示会にみる潮流（上）独自PICK UP車両NEW国・地域シンガポール業種車両関連タグシンガポール日本自動車電機統計イベント自動車統計北汽新能源の１月販売、0.1％増の2125台中国-北京車両統計自動車NEW賽力斯の１月車販売、49％減の１万台中国-重慶車両統計自動車NEW中央、公共車両の全面電動化に試験措置中国-全国車両統計自動車インフラ陸運政策・法律・規制小売りNEWホンダの１月販売56.2％減、春節要因で中国-全国車両統計自動車NEW創維汽車、今年の販売目標４万台中国-深セン車両統計自動車NEW電動車が主戦場、ＨＶ軸に 自動車展示会にみる潮流（上）シンガポール車両統計自動車電機イベントNEW関連記事日産、豪で新ハイブリッド技術搭載車を販売へオーストラリア車両自動車環境東南アの車所有者、４割が電動車購入に意欲タイ車両統計自動車25年までに電動車10モデル、レクサス日本車両自動車電子・コンピューター電動車の新規登録が13％増 コロナ下でも堅調、中国勢も開拓タイ車両統計自動車環境電動化車両市場、５年以内に年間１万台へタイ車両自動車電子・コンピューター電機