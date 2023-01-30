新規のコロナ感染者数、472人（22～28日）

タイ新規のコロナ感染者数、472人（22～28日）安全情報社会NEW国・地域タイ業種社会関連タグタイ保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW中国、「感染の波収束」主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW春節の江蘇訪問者、コロナ前から２割増中国-江蘇観光統計観光社会一般文化・宗教NEWコロナ治療薬、政府が新たに２種類認可中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEW中国、日本との往来回復に意欲中国-全国社会社会一般NEW春節連休の上海訪問者、23年は９％減に中国-上海観光統計空運観光娯楽社会一般小売り外食・飲食NEW関連記事新規のコロナ感染者数、627人（15～21日）タイ社会保健医療社会一般新規のコロナ感染者数、969人（８～14日）タイ社会保健医療社会一般新規のコロナ感染者数、977人（１月１～７日）タイ社会保健医療医薬品社会一般新規のコロナ感染者数、2111人（12月25～31日）タイ社会保健医療医薬品社会一般新規のコロナ感染者数、2900人（18～24日）タイ社会保健医療医薬品社会一般