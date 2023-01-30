新規感染269人、３日連続で200人上回る

マレーシア新規感染269人、３日連続で200人上回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW中国、「感染の波収束」主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW春節の江蘇訪問者、コロナ前から２割増中国-江蘇観光統計観光社会一般文化・宗教NEWコロナ治療薬、政府が新たに２種類認可中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEW中国、日本との往来回復に意欲中国-全国社会社会一般NEW春節連休の上海訪問者、23年は９％減に中国-上海観光統計空運観光娯楽社会一般小売り外食・飲食NEW関連記事新規感染258人、２日連続で200人台マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染371人、11日連続で500人未満にマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染350人、10日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染287人、７日連続500人以下で推移マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染367人、４日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般