工業連盟、今年の二輪車生産4.2％増見込む

タイ工業連盟、今年の二輪車生産4.2％増見込む車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ二輪車統計貿易自動車統計浙江がＮＥＶ発展策、25年に年産120万台へ中国-浙江車両マクロ経済統計自動車インフラ政策・法律・規制車部品NEW江蘇省のＧＤＰ、22年は2.8％成長中国-江蘇経済マクロ経済統計NEW陝西省のＧＤＰ、22年は4.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り外食・飲食NEW海南省のＧＤＰ、22年は0.2％成長中国-海南経済マクロ経済貿易統計設備投資NEW自動車輸出、22年は過去最高 生産も増加、ＥＶなど好調後押し韓国車両統計自動車NEW工業連盟、今年の二輪車生産4.2％増見込むタイ車両貿易統計二輪車NEW貿易統計22年のサービス貿易、13％増の６兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW越境ＥＣ輸出額、22年は12％増の1.6兆元中国-全国商業貿易統計ＩＴ一般食品・飲料農林・水産その他サービス小売りNEW陝西省のＧＤＰ、22年は4.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り外食・飲食NEW海南省のＧＤＰ、22年は0.2％成長中国-海南経済マクロ経済貿易統計設備投資NEW山西省のＧＤＰ、22年は4.4％成長中国-山西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW22年のコンテナ取扱量12％減、越境規制で香港運輸貿易統計保健医療陸運海運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事ＨＥＶ二輪車の新規登録、１～７月は８割減タイ車両自動車二輪車電機環境タイ工業連盟、22年の自動車生産を楽観視タイ車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品越の車輸入制限、引き続き影響＝工業連盟タイ車両貿易自動車ホンダ、二輪車と汎用製品の生産５千万台到達タイ車両貿易自動車二輪車1―5月の自動車生産47％増タイ自動車二輪車