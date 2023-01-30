29日の感染者１人、死者は35日連続ゼロ

ミャンマー29日の感染者１人、死者は35日連続ゼロ安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW中国、「感染の波収束」主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW春節の江蘇訪問者、コロナ前から２割増中国-江蘇観光統計観光社会一般文化・宗教NEWコロナ治療薬、政府が新たに２種類認可中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEW中国、日本との往来回復に意欲中国-全国社会社会一般NEW春節連休の上海訪問者、23年は９％減に中国-上海観光統計空運観光娯楽社会一般小売り外食・飲食NEW関連記事19日の感染者８人、25日連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制16日の感染者３人、死者は22日連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般15日の感染者９人、死者は３週間連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般12日の感染者１人、死者ゼロは18日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般５日の感染者４人、死者ゼロは11日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制