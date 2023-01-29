全地方がＧＤＰ目標未達

中国-全国全地方がＧＤＰ目標未達22年実績、マイナスは２地域経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰ江蘇省のＧＤＰ、22年は2.8％成長中国-江蘇経済マクロ経済統計NEW河南省のＧＤＰ、22年は3.1％成長中国-河南経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW広西のＧＤＰ、22年は2.9％成長中国-広西経済マクロ経済統計NEW雲南省のＧＤＰ、22年は4.3％成長中国-雲南経済マクロ経済統計NEW陝西省のＧＤＰ、22年は4.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り外食・飲食NEW海南省のＧＤＰ、22年は0.2％成長中国-海南経済マクロ経済貿易統計設備投資NEW関連記事上海の22年ＧＤＰ0.2％減、ロックダウンで中国-上海経済マクロ経済統計地方８割がＧＤＰ目標を達成 21年実績、今年は低めの設定に中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制私営業者の20年平均給与、上海が25％増中国-全国経済マクロ経済統計雇用・労務31省の上期ＧＤＰ、広東首位 初の５兆元突破、成長率は雲南中国-全国経済マクロ経済統計上半期の差額1.4兆元に、全国と地方のGDP中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政