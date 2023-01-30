日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待

中国-全国日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国マクロ経済政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事カラオケやナイトクラブ、営業再開へラオス医薬保健医療その他サービス越で査証受け付け再開へ、日本大使館ベトナム社会社会一般商用含むビザの発給停止、在住者は更新可能ミャンマー経済マクロ経済政策・法律・規制外交就労ビザを４年有効へ、外国人商工会が歓迎タイ経済設備投資雇用・労務政策・法律・規制愛知万博中のノービザ渡航、外交部が歓迎台湾政治マクロ経済観光イベント政策・法律・規制