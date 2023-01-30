コロナ対策の税優遇は縮小へ＝財務相

インドネシアコロナ対策の税優遇は縮小へ＝財務相経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア保健医療マクロ経済財政政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事ボーキサイト加工産業に税制優遇検討＝財相インドネシア資源鉄鋼・金属鉱業政策・法律・規制財政財務相、法人予納税の減額率を50％に拡大へインドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財務相が法人税減税を検討、競争力の強化へインドネシア経済マクロ経済政治一般四つの税優遇措置を実施、投資拡大目指すインドネシア経済マクロ経済設備投資財政企業向け税制優遇措置の見直し検討、財務相インドネシア経済マクロ経済金融一般政治一般