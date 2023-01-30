週末の感染者、１日２千～３千人台で推移

香港週末の感染者、１日２千～３千人台で推移安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事週末の感染者、１日６千～８千人で推移香港社会統計保健医療社会一般週末３日間の感染者、５千～６千人台で推移香港社会統計保健医療社会一般週末３日間の感染者、5000人台で推移香港社会統計保健医療社会一般週末３日間の感染者、5000人台で推移香港社会統計保健医療社会一般新型コロナ感染者、3000人台で推移香港社会統計保健医療社会一般