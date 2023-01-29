ＪＩＣＡ、ワクチン保管用冷蔵庫330台を供与

インドネシアＪＩＣＡ、ワクチン保管用冷蔵庫330台を供与医薬NEW国・地域インドネシア業種医薬関連タグインドネシア日本保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事ＳＣＧ、デンソーや豊通と低温物流で提携タイ運輸倉庫陸運日本とユニセフ、ワクチン冷蔵庫300台を譲渡インドネシア社会保健医療医薬品社会一般ＪＩＣＡ、コロナ対策で保冷車など提供フィリピン医薬保健医療外交日本政府、ワクチン30万回分を追加供与タイ政治医薬品社会一般政治一般外交パナソニック、業務用冷蔵・冷凍庫の生産増強タイ電機電機その他製造設備投資