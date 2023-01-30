コロナは減少傾向、外国人受け入れ影響せず

タイコロナは減少傾向、外国人受け入れ影響せずPICK UP社会NEW国・地域タイ業種社会関連タグタイ保健医療統計政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事インドのコロナ感染、６割超は派生型ＸＢＢインド社会保健医療社会一般ＸＢＢ感染の波、早めに終了も＝保健相シンガポール社会保健医療社会一般保健省、ＸＢＢやＢＮ１などの変異株を警戒タイ社会保健医療社会一般保健当局、変異株ＸＢＢへの警戒を強めるタイ社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制新型コロナの新変異株、タイでは未確認タイ社会保健医療社会一般