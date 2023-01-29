新規感染362人、前日から13％減少（28日）

シンガポール新規感染362人、前日から13％減少（28日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新規感染418人、前日から18％減少（27日）シンガポール社会保健医療社会一般NEW新規感染508人、前日比３.1倍（26日）シンガポール社会保健医療社会一般NEW新規感染164人、前日から31％増加（25日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染170人、17カ月ぶり低水準（22日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染360人、前日から26％減少（20日）シンガポール社会保健医療社会一般