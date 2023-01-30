世帯の銀行アクセス99％、10年で40Ｐ上昇

インド世帯の銀行アクセス99％、10年で40Ｐ上昇経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド自動車二輪車金融一般ＩＴ一般通信電力・ガス・水道マクロ経済統計インフラ自動車統計天津市のＧＤＰ、22年は１％成長中国-天津経済マクロ経済統計自動車その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW広州のＧＤＰ、22年は1.0％成長中国-広東経済マクロ経済統計NEW深センのＧＤＰ、22年は3.3％成長中国-深セン経済マクロ経済統計NEW22年の造船受注３割減、２年ぶりマイナス中国-全国製造統計その他製造海運NEW１月の企業景況感69、５ポイント下落韓国経済マクロ経済統計NEW１月輸出２割減、主要品目が軒並み前年割れベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW関連記事３割の世帯は中間層、報告書インド社会社会一般住宅380万戸の供給が緊急課題、国連報告書ミャンマー建設マクロ経済統計不動産建設・プラント社会一般スマホ所有率、全世帯の88％インドＩＴ統計ＩＴ一般〔ポッサムのつぶやき〕豪には252地域の出身者、民族多様性を再確認オーストラリア社会統計社会一般国勢調査、オリッサ州で4月7日に開始インド社会統計自動車二輪車電子・コンピューター電機石油・石炭・ガス金融一般建設・プラント社会一般教育政策・法律・規制