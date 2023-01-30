新型コロナの経鼻ワクチン、バーラトが発売

インド新型コロナの経鼻ワクチン、バーラトが発売医薬NEW国・地域インド業種医薬関連タグインド保健医療医薬品関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事バーラトの経鼻ワクチン、26日に展開開始インド医薬保健医療医薬品化学一般バイオ社会一般政策・法律・規制バーラトの経鼻ワクチン、保健省が使用承認インド医薬保健医療バーラトの経鼻ワクチン、３回目接種も承認インド医薬保健医療医薬品バイオ政策・法律・規制コバクシンの供給遅延、接種目標達成に影響インド医薬保健医療医薬品１回接種のワクチン治験、米国で最終段階４社目米国医薬医薬品