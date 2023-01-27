コロナ５月８日に５類、きょう正式決定

日本コロナ５月８日に５類、きょう正式決定政治NEW国・地域日本業種政治関連タグ日本保健医療政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWマスク義務、解除は３月以降に＝専門家香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW新たに2401人感染、前日から106人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者3.5万人、死者26人増韓国社会保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、30日から「９時～16時」に韓国金融金融一般NEW関連記事コロナ４月下旬にも５類、対策緩和へ工程表日本医薬保健医療政治一般脱炭素新国債が来年度にも、財源は排出企業負担日本経済自動車電力・ガス・水道証券環境政策・法律・規制ＣＯ２排出負担を段階導入へ、基本構想案日本経済自動車電力・ガス・水道環境政策・法律・規制小麦価格据え置き、パン・麺類値上げ抑制日本食品食品・飲料政策・法律・規制感染拡大「第７波」、行動制限不要と尾身氏日本社会保健医療社会一般