韓国や東南アジア主役、訪日客「爆買い」戻らず

日本韓国や東南アジア主役、訪日客「爆買い」戻らず観光NEW国・地域日本業種観光関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムシンガポールフィリピン日本食品・飲料小売り外食・飲食観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWマスク義務、解除は３月以降に＝専門家香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW新たに2401人感染、前日から106人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者3.5万人、死者26人増韓国社会保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、30日から「９時～16時」に韓国金融金融一般NEW関連記事留学受け入れの大学は落胆、観光地に冷や水日本社会空運観光教育日本の支援、中国で相次ぎ報道中国-全国社会保健医療メディア社会一般企業に出張自粛広がる、新型肺炎全国社会自動車保健医療その他製造空運社会一般小売り「一蘭」社長らを書類送検、違法労働疑いベトナム社会卸売り社会一般雇用・労務小売りテイクオフ：コニチハ・オオサカ――…マレーシア社会社会一般