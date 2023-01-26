新規感染132人、３日連続で200人下回る

マレーシア新規感染132人、３日連続で200人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWマスク義務、解除は３月以降に＝専門家香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW新たに2401人感染、前日から106人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者3.5万人、死者26人増韓国社会保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、30日から「９時～16時」に韓国金融金融一般NEW関連記事新規感染101人、２日連続で200人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染227人、９日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染244人、８日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染287人、７日連続500人以下で推移マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染367人、４日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般