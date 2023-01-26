25日の感染者５人、死者は31日連続ゼロ

ミャンマー25日の感染者５人、死者は31日連続ゼロ安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療統計政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWマスク義務、解除は３月以降に＝専門家香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW新たに2401人感染、前日から106人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者3.5万人、死者26人増韓国社会保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、30日から「９時～16時」に韓国金融金融一般NEW関連記事16日の感染者３人、死者は22日連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般15日の感染者９人、死者は３週間連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般12日の感染者１人、死者ゼロは18日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般７日の感染者４人、死者ゼロは13日連続ミャンマー社会保健医療社会一般５日の感染者４人、死者ゼロは11日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制