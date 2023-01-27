豪人70％が新型コロナ感染済み、集団免疫実現

オーストラリア豪人70％が新型コロナ感染済み、集団免疫実現社会NEW国・地域オーストラリア業種社会関連タグ中国オーストラリア保健医療医薬品マクロ経済政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWマスク義務、解除は３月以降に＝専門家香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW新たに2401人感染、前日から106人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者3.5万人、死者26人増韓国社会保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、30日から「９時～16時」に韓国金融金融一般NEW関連記事豪国際線の一部でマスク義務撤廃、９日からオーストラリア経済保健医療空運政策・法律・規制コロナ感染人口比、豪２位・ＮＺ３位オーストラリア社会統計保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制コロナ感染の隔離期間、５日に短縮検討韓国社会社会一般ＶＩＣ住宅群をロックダウン、感染増でオーストラリア社会社会一般政策・法律・規制コビシールド接種間隔、12～16週へ延長推奨インド医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制