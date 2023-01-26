中国の「開国」、マレーシア経済に好影響

マレーシア中国の「開国」、マレーシア経済に好影響PICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグ中国マレーシア観光マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開香港社会保健医療社会一般スポーツ政策・法律・規制NEW救急車、第５波中は１日半待ちも香港社会統計保健医療社会一般NEW本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制NEW春節前後の感染者、１日２千～３千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者２万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般NEW関連記事中国の国境開放、経済効果は年半ばからベトナム経済マクロ経済貿易観光政策・法律・規制中国観光客、東南アジア旅行の予約10倍超にASEAN観光観光観光相、トリップ・ドットコムＣＥＯと会談ラオス観光観光タイ、ノンカイ国境の24時間開放を検討ラオス観光観光政策・法律・規制外交足止め中国人観光客に特別ビザマレーシア保健医療医薬品政策・法律・規制外交