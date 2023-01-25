豪ＣＰＩ、33年ぶり高水準

オーストラリア豪ＣＰＩ、33年ぶり高水準7.8％上昇、再利上げ観測強く経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済統計ＣＰＩＮＺ昨年４ＱのＣＰＩ、引き続き7.2％上昇ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW豪ＣＰＩ、33年ぶり高水準 7.8％上昇、再利上げ観測強くオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW12月のＣＰＩ上昇率2.0％、伸び幅0.2Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計小売り22年通年のＣＰＩ6.1％上昇 14年ぶり高水準、当面高止まりシンガポール経済マクロ経済統計12月ＣＰＩは3.8％、半年ぶり３％台に低下マレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料卸売りその他サービス社会一般小売り外食・飲食豪12月企業景況感下落、インフレピーク越えかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般関連記事豪ＣＰＩ、21年ぶり高水準 6.1％上昇、住宅・食品など押上げオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制豪ＣＰＩが5.1％急上昇、来週利上げかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般証券Ｑ１の豪ＣＰＩ、0.6％上昇：利上げ時期を先送りもオーストラリア経済マクロ経済統計自動車二輪車通信食品・飲料保健医療繊維農林・水産石油・石炭・ガス金融一般卸売り不動産建設・プラント娯楽教育政策・法律・規制小売りＱ４のＣＰＩ、前期比横ばい：0.5ポイントの追加利下げもオーストラリア経済マクロ経済1～3月期CPI上昇率、前期比0.9％オーストラリア経済マクロ経済卸売り小売り