12月のＣＰＩ上昇率2.0％、伸び幅0.2Ｐ拡大

香港12月のＣＰＩ上昇率2.0％、伸び幅0.2Ｐ拡大経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港小売りマクロ経済統計ＣＰＩ12月のＣＰＩ上昇率2.0％、伸び幅0.2Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計小売りNEW22年通年のＣＰＩ6.1％上昇 14年ぶり高水準、当面高止まりシンガポール経済マクロ経済統計NEW12月ＣＰＩは3.8％、半年ぶり３％台に低下マレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料卸売りその他サービス社会一般小売り外食・飲食豪12月企業景況感下落、インフレピーク越えかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制豪州のインフレ加速は４Ｑでピーク＝財相オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般関連記事11月ＣＰＩは1.8％上昇、前月から横ばい香港経済マクロ経済統計８月ＣＰＩは1.9％上昇、伸び幅横ばい香港経済マクロ経済統計７月ＣＰＩは1.9％上昇、伸び幅0.1Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計６月ＣＰＩは1.8％上昇、伸び幅0.6Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計５月ＣＰＩは1.2％上昇、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計