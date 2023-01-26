外国人旅行者向けワクチン接種施設を拡大

タイ外国人旅行者向けワクチン接種施設を拡大医薬NEW国・地域タイ業種医薬関連タグタイ保健医療医薬品観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開香港社会保健医療社会一般スポーツ政策・法律・規制NEW救急車、第５波中は１日半待ちも香港社会統計保健医療社会一般NEW本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制NEW春節前後の感染者、１日２千～３千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者２万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般NEW関連記事外国人旅行者向け有料ワクチンセンター開設タイ医薬保健医療医薬品観光政策・法律・規制疾病管理局、医療従事者らに４回目の接種へタイ社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制アストラゼネカ100万回分の追加調達で合意タイ医薬貿易保健医療医薬品政策・法律・規制外交政府、デルタ株に備え３回目のワクチン検討タイ医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制保健省、中国製ワクチン50万回分を追加調達タイ医薬医薬品政策・法律・規制