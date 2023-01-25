日系の48％、事業拡大に意欲

マレーシア日系の48％、事業拡大に意欲前年から大幅上昇＝ジェトロ調査PICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシア日本マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開香港社会保健医療社会一般スポーツ政策・法律・規制NEW救急車、第５波中は１日半待ちも香港社会統計保健医療社会一般NEW本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制NEW春節前後の感染者、１日２千～３千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者２万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般NEW貿易統計ガス・石炭輸入額、22年は過去最大に韓国資源貿易統計石油・石炭・ガスNEW即席麺の22年輸出、７億ドル超で過去最大に韓国食品マクロ経済貿易統計食品・飲料NEW高級輸入車、消費低迷でも販売好調韓国車両貿易統計自動車NEW伸びる若者のウイスキー消費 22年の輸入52％増、高値で転売も韓国食品貿易統計食品・飲料NEWイタリア企業、32.5億リンギの投資を計画マレーシア経済マクロ経済統計外交NEW日系の48％、事業拡大に意欲 前年から大幅上昇＝ジェトロ調査マレーシア経済マクロ経済統計NEW関連記事10月に調達商談会、ジェトロが出展者募集ベトナム経済その他製造イベント日系の37％が脱炭素化に着手 東南ア６カ国で最高、ジェトロ調査マレーシア経済マクロ経済統計設備投資環境雇用・労務［セミナー情報］現地採用の留意点解説、中小企業にベトナム経済雇用・労務野菜の栽培流通に関する報告書、ジェトロが発行ベトナム農水農林・水産日越ＩＴビジネスセミナー、東京で開催ベトナムＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信精密機器電力・ガス・水道卸売りイベント小売り