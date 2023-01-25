在タイ就労者の旅券更新、工場巡回で対応へ

ミャンマー在タイ就労者の旅券更新、工場巡回で対応へ経済NEW国・地域ミャンマー業種経済関連タグタイミャンマーマクロ経済関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、マスク義務解除で正常化か韓国金融金融一般NEW新規感染者1.2万人、死者10人増韓国社会保健医療社会一般NEW韓国のコロナ感染者3000万人超え韓国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW30日から屋内マスクなし認可 地下鉄・病院など一部は着用継続韓国社会社会一般NEW入国者の新型コロナ、２週間で感染は５人タイ社会保健医療空運社会一般NEW関連記事ヤンゴンの旅券申請、１日３千人にミャンマー経済マクロ経済統計倉庫社会一般雇用・労務政策・法律・規制生体認証パスポート、来年末にも登場香港社会ＩＴ一般電子・コンピューター観光社会一般政策・法律・規制NECが受注、eパスポート事業シンガポールＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制生体認証旅券、設計入札の期限延長シンガポール観光ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ倉庫空運観光社会一般政策・法律・規制外交「来年中に生体認証旅券発行」、内相シンガポール社会バイオ空運社会一般政策・法律・規制外交