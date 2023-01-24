新規感染142人、20年10月以降で最少

マレーシア新規感染142人、20年10月以降で最少安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、マスク義務解除で正常化か韓国金融金融一般NEW新規感染者1.2万人、死者10人増韓国社会保健医療社会一般NEW韓国のコロナ感染者3000万人超え韓国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW30日から屋内マスクなし認可 地下鉄・病院など一部は着用継続韓国社会社会一般NEW入国者の新型コロナ、２週間で感染は５人タイ社会保健医療空運社会一般NEW関連記事新規感染350人、10日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染227人、９日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染244人、８日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染287人、７日連続500人以下で推移マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染367人、４日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般