23日の感染者４人、死者は29日連続ゼロ

ミャンマー23日の感染者４人、死者は29日連続ゼロ安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、マスク義務解除で正常化か韓国金融金融一般NEW新規感染者1.2万人、死者10人増韓国社会保健医療社会一般NEW韓国のコロナ感染者3000万人超え韓国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW30日から屋内マスクなし認可 地下鉄・病院など一部は着用継続韓国社会社会一般NEW入国者の新型コロナ、２週間で感染は５人タイ社会保健医療空運社会一般NEW関連記事19日の感染者８人、25日連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制16日の感染者３人、死者は22日連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般15日の感染者９人、死者は３週間連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般12日の感染者１人、死者ゼロは18日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般５日の感染者４人、死者ゼロは11日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制