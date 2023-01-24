豪州のインフレ加速は４Ｑでピーク＝財相

オーストラリア豪州のインフレ加速は４Ｑでピーク＝財相経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグ中国オーストラリア金融一般マクロ経済統計ＣＰＩ豪州のインフレ加速は４Ｑでピーク＝財相オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW上海のＣＰＩ、12月は2.1％上昇中国-上海経済マクロ経済統計甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売り重慶市のＧＤＰ、22年は2.6％成長中国-重慶経済マクロ経済統計北京市のＧＤＰ、22年は0.7％成長中国-北京経済マクロ経済統計浙江省のＧＤＰ、22年は3.1％成長中国-浙江経済マクロ経済統計関連記事財相、競争委に銀行預金金利の動向調査要請オーストラリア金融金融一般豪経済、年率5.9％成長も今後に懸念＝財相オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務小売り年内に金利が倍に上昇も、ＲＢＡが早期対策へオーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制インフレ抑制のため利上げは不可避＝準備銀オーストラリア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制政策金利5.5％に据え置き、8カ月連続オーストラリア金融マクロ経済自動車二輪車食品・飲料農林・水産石油・石炭・ガス金融一般財政