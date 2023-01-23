バーラトの経鼻ワクチン、26日に展開開始

インドバーラトの経鼻ワクチン、26日に展開開始医薬NEW国・地域インド業種医薬関連タグインド保健医療医薬品化学一般バイオ政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW21億人移動、訪日低迷＝制限なし春節スタート中国-全国運輸保健医療陸運空運観光NEW中国政府、国民のタイ団体旅行を許可タイ観光空運観光政策・法律・規制NEW19日の感染者８人、25日連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW21日の感染者８人、死者は27日連続ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般NEW中国寄贈のコロナワクチン、300万回分到着ミャンマー医薬保健医療NEW関連記事バーラトの経鼻ワクチン、保健省が使用承認インド医薬保健医療バーラトの経鼻ワクチン、３回目接種も承認インド医薬保健医療医薬品バイオ政策・法律・規制ワクチン４回接種28万人、３回目は520万人カンボジア医薬統計保健医療医薬品政策・法律・規制ファーマニアガ、民間に追加接種ワクチン供給マレーシア医薬保健医療医薬品シノバック製など、追加接種への使用承認マレーシア医薬保健医療政策・法律・規制