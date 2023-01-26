〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開

香港〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般スポーツ関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開香港社会保健医療社会一般スポーツ政策・法律・規制NEW救急車、第５波中は１日半待ちも香港社会統計保健医療社会一般NEW本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制NEW春節前後の感染者、１日２千～３千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者２万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般NEW関連記事政府、春節連休後初の地域封鎖を実施香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制「一田」新店、今週末オープン：新蒲崗地区、５割を日本食材に香港商業食品・飲料農林・水産卸売りその他サービス小売り旧カイタク空港跡地開発、年内着工へ香港建設マクロ経済設備投資不動産建設・プラント倉庫陸運海運空運観光スポーツ雇用・労務政策・法律・規制財政政府、自転車専用路を整備・拡大へ香港インフラ設備投資建設・プラント社会一般環境政治一般政策・法律・規制調景嶺駅開発の入札意向書募集＝MTR香港建設・プラント