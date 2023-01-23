中国寄贈のコロナワクチン、300万回分到着

ミャンマー中国寄贈のコロナワクチン、300万回分到着医薬NEW国・地域ミャンマー業種医薬関連タグ中国ミャンマー保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW21億人移動、訪日低迷＝制限なし春節スタート中国-全国運輸保健医療陸運空運観光NEW中国政府、国民のタイ団体旅行を許可タイ観光空運観光政策・法律・規制NEW19日の感染者８人、25日連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW21日の感染者８人、死者は27日連続ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般NEW中国寄贈のコロナワクチン、300万回分到着ミャンマー医薬保健医療NEW関連記事シノファーム製ワクチン、500万回分が到着ミャンマー医薬医薬品シノバック200万回分到着、中高生に接種へミャンマー医薬保健医療医薬品シノファーム、400万回分が新たに到着ミャンマー医薬保健医療医薬品シノファーム、新たに400万回分が到着ミャンマー医薬保健医療医薬品中国製ワクチン、２カ月内に1400万回分到着ミャンマー医薬保健医療医薬品