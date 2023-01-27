コロナ医療の不正調達、ハノイで捜査拡大

ベトナムコロナ医療の不正調達、ハノイで捜査拡大医薬NEW国・地域ベトナム業種医薬関連タグベトナム保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWマスク義務、解除は３月以降に＝専門家香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW新たに2401人感染、前日から106人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者3.5万人、死者26人増韓国社会保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、30日から「９時～16時」に韓国金融金融一般NEW関連記事ハノイ、22日までバス路線の運行停止を延長ベトナム運輸陸運政策・法律・規制ＮＺ当局、富士ゼロックスを不正疑惑で調査ニュージーランドＩＴマクロ経済ＩＴ一般その他製造ビナコミンを公安が捜査へ、不正の疑いベトナム資源石油・石炭・ガス社会一般ブンタウ市元主席を捜査、土地管理で不正かベトナム社会社会一般チタン鉱石の密輸と脱税、公安が捜査へベトナム資源マクロ経済決算石油・石炭・ガス鉱業