中小企業指数が直近２年最低

中国-全国中小企業指数が直近２年最低22年12月、コロナ急拡大響く経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国その他製造金融一般不動産建設・プラント倉庫陸運海運空運ＩＴ一般卸売り小売り外食・飲食その他サービス観光マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資雇用・労務関連記事中小企業指数が横ばい推移 好悪材料交じる、９月は小幅下落中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食中小企業指数が上向き ５カ月ぶりに上昇、全業種改善中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造インフラ金融一般卸売りその他サービス不動産建設・プラント倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食中小企業指数が依然振るわず、全業種悪化中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制中小企業の景況感が悪化 ３Ｑ指数、１年ぶり低水準に中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント海運雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食中小企業の苦境続く ４Ｑ指数、景況判断の100割込む中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制