22年新車販売、初の70万台超え

マレーシア22年新車販売、初の70万台超え景気回復と税減免延長で過去最高PICK UP車両NEW国・地域マレーシア業種車両関連タグマレーシア日本自動車車部品統計自動車統計【中国自動車ランキング】2022年12月中国-全国車両統計自動車NEW自動車業界の人手不足目立つ、人保省調査中国-全国経済マクロ経済統計自動車その他製造陸運海運空運雇用・労務車部品NEW北京中日イノベ区、登録事業者1973社に中国-北京経済マクロ経済統計自動車化学一般バイオその他製造政策・法律・規制NEW重慶市のＧＤＰ、22年は2.6％成長中国-重慶経済マクロ経済統計NEW北京市のＧＤＰ、22年は0.7％成長中国-北京経済マクロ経済統計NEW浙江省のＧＤＰ、22年は3.1％成長中国-浙江経済マクロ経済統計NEW関連記事ＥＶ関連の投資誘致を強化へ 政府、30年までに400億リンギ目標マレーシア車両マクロ経済自動車二輪車電機環境政策・法律・規制車部品再提出の23年度予算案、ＥＶ関連支援を拡大マレーシア車両自動車電機環境政策・法律・規制財政車部品首相、総選挙の年内実施を提案へマレーシア政治政治一般選挙新車市場、23年まで逆風続く＝専門家マレーシア車両自動車保育施設再開容認も運営条件巡り混乱マレーシア社会保健医療その他サービス社会一般教育政策・法律・規制