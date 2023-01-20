自動車業界の人手不足目立つ、人保省調査

中国-全国自動車業界の人手不足目立つ、人保省調査経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車車部品その他製造陸運海運空運マクロ経済統計雇用・労務自動車統計【中国自動車ランキング】2022年12月中国-全国車両統計自動車NEW自動車業界の人手不足目立つ、人保省調査中国-全国経済マクロ経済統計自動車その他製造陸運海運空運雇用・労務車部品NEW北京中日イノベ区、登録事業者1973社に中国-北京経済マクロ経済統計自動車化学一般バイオその他製造政策・法律・規制NEW重慶市のＧＤＰ、22年は2.6％成長中国-重慶経済マクロ経済統計NEW北京市のＧＤＰ、22年は0.7％成長中国-北京経済マクロ経済統計NEW浙江省のＧＤＰ、22年は3.1％成長中国-浙江経済マクロ経済統計NEW関連記事製造業の人手不足継続、人保省の３Ｑ調査中国-全国経済マクロ経済統計その他製造雇用・労務外食・飲食電子情報産業が人手不足、人保省の１Ｑ調査中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター雇用・労務自動車産業の人手不足が深刻化、人保省調査中国-全国経済マクロ経済統計自動車その他製造機械その他サービス雇用・労務車部品製造業の人材不足強まる、人保省調査中国-全国経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造不動産雇用・労務宅配配達員の人手不足目立つ コロナ後も需要、医療・薬は緩和中国-全国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制