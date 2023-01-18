４ＱのＧＤＰ成長率、マイナス0.86％

台湾４ＱのＧＤＰ成長率、マイナス0.86％PICK UP経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計ＧＤＰ四川省のＧＤＰ、22年は2.9％成長中国-四川経済マクロ経済統計NEW中央企業の純利益、22年は５％増の1.9兆元中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEW４ＱのＧＤＰ成長率、マイナス0.86％台湾経済マクロ経済統計NEWＡＭＲＯ、比の22年成長率予測下げフィリピン経済マクロ経済統計保健医療財政NEWＮＺ12月カード決済2.5％減、景気後退突入かニュージーランド経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般小売りNEW22年ＧＤＰ3.0％成長、過去２番目の低水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制財政関連記事１ＱのＧＤＰ成長率は3.06％ 輸出がけん引、消費は伸びず台湾経済マクロ経済統計３ＱＧＤＰは3.33％成長 輸出がけん引、民間消費にも改善台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造インフラ設備投資観光政策・法律・規制小売り外食・飲食20年成長率予測を0.7Ｐ下方修正、主計総処台湾経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス観光政策・法律・規制小売り20年成長率予測を下方修正 主計総処、新型コロナ響く台湾経済マクロ経済貿易設備投資その他サービス不動産雇用・労務政策・法律・規制小売り19年のＧＤＰ成長予測、2.64％に上方修正台湾経済マクロ経済統計