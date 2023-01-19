春節連休の出入境１日60万人、前年比３倍に

中国-全国春節連休の出入境１日60万人、前年比３倍に社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国陸運海運空運統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、「市内感染はピーク越え」中国-上海社会保健医療社会一般NEW広州の感染率85％超、コロナ流行末期と当局中国-広東社会統計保健医療社会一般NEW「中国は通常に戻った」、劉鶴副首相中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW航空３社の国内線旅客数、22年は３割以上減中国-全国運輸統計空運NEW春節連休の出入境１日60万人、前年比３倍に中国-全国社会統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事マカオ、外国人労働者に珠海で検疫義務付けマカオ社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制初の9,000万人超、珠海～マカオ検問所利用者中国-広東社会統計卸売り観光社会一般小売りマカオとの拱北口岸、24時間開放検討へ中国-広東運輸倉庫観光娯楽外交マカオとの拱北検問所、受け入れ能力倍増中国-広東運輸建設・プラント倉庫陸運社会一般春節期間の出入境者、延べ368万人香港観光統計観光娯楽