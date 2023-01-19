ゲームウィズ、ソウルに孫会社設立

韓国ゲームウィズ、ソウルに孫会社設立日系企業進出媒体NEW国・地域韓国業種媒体関連タグ韓国日本娯楽関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向ゲームウィズ、ソウルに孫会社設立韓国媒体娯楽NEWＳａｎｓａｎ、駐在員事務所を開設タイＩＴＩＴ一般NEWマイファーム、ＰＬＳとドリアン栽培マレーシア農水ベンチャー食品・飲料農林・水産外食・飲食NEWオノデラユーザーラン、特定技能校を初開設インドネシア経済マクロ経済その他サービス社会一般教育雇用・労務NEWライオン、医薬品製造大手に資本参加ベトナム医薬保健医療医薬品その他製造ミキハウス、シンガポールに旗艦店シンガポール繊維繊維小売り関連記事ｅスポーツＬＯＬ世界大会、今年は韓国開催韓国媒体ＩＴ一般娯楽微星、ゲーム向け好調で９月売上高が過去最高台湾ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造精密機器卸売り娯楽小売りテイクオフ：月収800元（約１万3…中国-全国社会娯楽社会一般スポーツイベント雇用・労務ゲームオン、韓国ゲームのライセンス取得韓国ＩＴベンチャーＩＴ一般電子・コンピューター娯楽V8スーパーカー、アデレードで開幕戦オーストラリア社会マクロ経済観光社会一般スポーツイベント